استبعاد بوكايو ساكا من قائمة منتخب إنجلترا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

سيغيب بوكايو ساكا جناح نادي أرسنال عن مباراتي إيطاليا وأستراليا بعد استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها في فوز الجانرز على مانشستر سيتي 1-0. وفقا لشبكة سكاي سبورتس

وسافر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا إلى معسكر المنتخب الوطني على الرغم من غيابه عن فوز أرسنال 1-0 أمام مانشستر سيتي يوم الأحد، ولكن بعد تقييمه من قبل الطاقم الطبي الإنجليزي، تم استبعاده لمواصلة إعادة تأهيله.

وخرج ساكا مصابا في مباراة خسارة الأرسنال 2-1 بدوري أبطال أوروبا أمام لانس يوم الثلاثاء الماضي، وبعد أيام من استبداله أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر، غياب ساكا عن الفوز على مانشستر سيتي، والذي قاد أرسنال إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز جنبًا إلى جنب مع منافسه توتنهام، أنهى سلسلة من المشاركات في 87 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.