شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى لـ"الخليج 365" عن إدراج الاسكواش بالأولمبياد: أحلم بحصد ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية نور الشربيني، بطلة العالم والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، عن سعادتها البالغة بعد توصية لجنة لوس أنجلوس بإدراج رياضة الاسكواش ضمن أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وقالت الشربيني، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الحمد لله يوم كلنا كنا بنستناه، ونستحق أن نكون في هذه المرحلة، ونستحق نكون في الأولمبياد، وهذا حلم أي رياضي أن يحصد ميدالية لبلده في الأولمبياد.

وأضافت: أتمنى نكون كلنا موجودين وفي نفس المستوى ونقدر نكسب أكثر من ميدالية، أهنئ كل لاعبي الاسكواش في العالم، وأهنئ المصريين، وإن شاء الله الحلم يتحقق ونحصد ميدالية لمصر.