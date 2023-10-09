شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة حسين لبيب تعقد مؤتمرا صحفيا لعرض البرنامج الانتخابى قبل انتخابات الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، حفلا ومؤتمرا صحفيا غدًا الثلاثاء، للتعريف بالقائمة وعرض ملامح البرنامج الانتخابي.

ودعت القائمة مجموعة من رموز ومحبى نادى الزمالك، لحضور الحفل والمؤتر الصحفى غدًا.

وفى سياق متصل، قرر مسئولو نادى الزمالك، برئاسة عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية، غلق ملعب عبد اللطيف أبورجيلة غدا، الثلاثاء، استعداداً لعقد الجمعية العمومية المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجارى، على أن يتم نقل تدريبات الفريق إلى ملعب الترسانة.

وأكد عماد البنانى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تقرر تنفيذ الأعمال للمقر الانتخابي بدءاً من غدٍ الثلاثاء، على أن يتم نقل تدريبات الفريق لحين انتهاء العملية الانتخابية.