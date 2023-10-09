شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الاتحاد فى ربع نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين فريقى الاهلى والاتحاد السكندرى بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 43/35، فى ربع نهائى البطولة العربية التى تقام فى قطر.

وصعد الأهلى لهذا الدور بعد التغلب على نظيره الفتح السعودى بنتيجة 98-58، فى إطار مباريات دور الـ16، بينما صعد الاتحاد السكندرى بعد انسحاب فريق البريج الفلسطينى من مباراة دور الـ 16، نظرا لاستشهاد عدد من عائلات الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

بينما تضم قائمة الاتحاد السكندرى 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.