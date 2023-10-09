شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات اليوم الرابع فى بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار منذ قليل على منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية للأندية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري.

وشهدت البطولة اليوم ختام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعبا ولاعبة.

شهدت البطولة في يومها الأخير إقامة منافسات 10 أوزان مختلفة بواقع 5 أوزان على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المختلفة.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

ميزان فوق 68 كجم بنات

المركز الأول: رحمة أسامة- المشروع القومي، مصر

المركز الثاني: ميار ناصر - فالكون الأردن

المركز الثالث: دينا أشرف- مركز شباب سموحة

المركز الثالث مكرر: شيماء وليد - المشروع القومي، مصر

ميزان تحت 55 كجم بنات

المركز الأول: حور عبدالكريم- النادي الأوليمبي

المركز الثاني: سارة سامح - نادي يخت الجيزة

المركز الثالث: لوجين فهمي - نادي صيد الدقي

المركز الثالث مكرر: خديجة أحمد- نادي صيد الدقي

ميزان تحت 49 كجم بنات

المركز الأول: حبيبة وائل - نادي يخت الجيزة

المركز الثاني: ملك حسام - نادي صيد الدقي

المركز الثالث- ريتاج إبراهيم - الاتحاد السكندري

المركز الثالث مكرر: جودي محمد- نادي يخت الجيزة

ميزان تحت 44 كجم بنات

المركز الأول: ملك ياسر - نادي سموحة

المركز الثاني: حبيبة أحمد- نادي سموحه

المركز الثالث: رودينا خالد- نادي صيد القطامية

المركز الثالث مكرر- نورهان أحمد- المشروع القومي، مصر

ميزان تحت 73 كجم بنين

المركز الأول: عبدالرحمن أحمد- مركز شباب سموحه

المركز الثاني: عبدالغفور بن طاطا - الفجيرة الإماراتي

المركز الثالث: عمر محمد- نادي صيد الدقي

المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن حسين - النصر

ميزان تحت 63 كجم بنات

المركز الأول: هنا أحمد- نادي سموحة

المركز الثاني: روان شريف - نادي التجمع

المركز الثالث: جُنه أشرف- نادي سموحة

المركز الثالث مكرر: جودي أحمد- نادي صيد الدقي

ميزان تحت 48 كجم بنين

المركز الأول: عبدالرحمن محمد - المؤسسة العسكرية القاهرة

المركز الثاني: أحمد الدحياني - نادي الفجيرة الإماراتي

المركز الثالث: خالد مباركة- نادي الكويت

المركز الثالث مكرر: محمد سعد - وادي دجلة

ميزان تحت 55 كجم بنين:

المركز الأول: يحيى زهران- فالكون الأردني

المركز الثاني: محمد السيد - جزيرة الورد

المركز الثالث: إسلام بن صقر- أشبال باتنه الجزائري

ميزان تحت 63 كجم بنين

المركز الأول: عبدالله مصطفى- نادي الزهور

المركز الثاني: طارق سحلول- نادي الأردن

المركز الثالث: معاذ محمد - وادي دجلة

المركز الثالث مكرر: عمر وسام- وادي دجلة

وجاء ترتيب الفرق الفائزة ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17عام كالتالي:

المركز الأول: نادي سموحة ( 3 دهب- 3 فضة- 3 برونز)

المركز الثاني: المشروع القومي للموهبة ( 3 دهب- ميدالية فضية - 3 برونز

المركز الثالث: نادي يخت الجيزة ( 2 دهب- ميدالية فضية- 2 برونز)

المركز الرابع: نادي صيد الدقي ( ميدالية ذهبية- 3 فضة- 4 برونز

المركز الخامس: النادي الأوليمبي ( ميدالية ذهبية)

وأقيمت بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 135 نادي من 10 دول عربية حيث أقيمت منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.