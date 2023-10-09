شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج منافسات اليوم الرابع فى بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار منذ قليل على منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية للأندية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري.
وشهدت البطولة اليوم ختام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب التي أقيمت خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعبا ولاعبة.
شهدت البطولة في يومها الأخير إقامة منافسات 10 أوزان مختلفة بواقع 5 أوزان على صعيد البنين ومثلهم على صعيد البنات والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المختلفة.
وجاءت نتائج اليوم كالتالي:
ميزان فوق 68 كجم بنات
المركز الأول: رحمة أسامة- المشروع القومي، مصر
المركز الثاني: ميار ناصر - فالكون الأردن
المركز الثالث: دينا أشرف- مركز شباب سموحة
المركز الثالث مكرر: شيماء وليد - المشروع القومي، مصر
ميزان تحت 55 كجم بنات
المركز الأول: حور عبدالكريم- النادي الأوليمبي
المركز الثاني: سارة سامح - نادي يخت الجيزة
المركز الثالث: لوجين فهمي - نادي صيد الدقي
المركز الثالث مكرر: خديجة أحمد- نادي صيد الدقي
ميزان تحت 49 كجم بنات
المركز الأول: حبيبة وائل - نادي يخت الجيزة
المركز الثاني: ملك حسام - نادي صيد الدقي
المركز الثالث- ريتاج إبراهيم - الاتحاد السكندري
المركز الثالث مكرر: جودي محمد- نادي يخت الجيزة
ميزان تحت 44 كجم بنات
المركز الأول: ملك ياسر - نادي سموحة
المركز الثاني: حبيبة أحمد- نادي سموحه
المركز الثالث: رودينا خالد- نادي صيد القطامية
المركز الثالث مكرر- نورهان أحمد- المشروع القومي، مصر
ميزان تحت 73 كجم بنين
المركز الأول: عبدالرحمن أحمد- مركز شباب سموحه
المركز الثاني: عبدالغفور بن طاطا - الفجيرة الإماراتي
المركز الثالث: عمر محمد- نادي صيد الدقي
المركز الثالث مكرر: عبدالرحمن حسين - النصر
ميزان تحت 63 كجم بنات
المركز الأول: هنا أحمد- نادي سموحة
المركز الثاني: روان شريف - نادي التجمع
المركز الثالث: جُنه أشرف- نادي سموحة
المركز الثالث مكرر: جودي أحمد- نادي صيد الدقي
ميزان تحت 48 كجم بنين
المركز الأول: عبدالرحمن محمد - المؤسسة العسكرية القاهرة
المركز الثاني: أحمد الدحياني - نادي الفجيرة الإماراتي
المركز الثالث: خالد مباركة- نادي الكويت
المركز الثالث مكرر: محمد سعد - وادي دجلة
ميزان تحت 55 كجم بنين:
المركز الأول: يحيى زهران- فالكون الأردني
المركز الثاني: محمد السيد - جزيرة الورد
المركز الثالث: إسلام بن صقر- أشبال باتنه الجزائري
ميزان تحت 63 كجم بنين
المركز الأول: عبدالله مصطفى- نادي الزهور
المركز الثاني: طارق سحلول- نادي الأردن
المركز الثالث: معاذ محمد - وادي دجلة
المركز الثالث مكرر: عمر وسام- وادي دجلة
وجاء ترتيب الفرق الفائزة ببطولة الأندية العربية للتايكوندو تحت 17عام كالتالي:
المركز الأول: نادي سموحة ( 3 دهب- 3 فضة- 3 برونز)
المركز الثاني: المشروع القومي للموهبة ( 3 دهب- ميدالية فضية - 3 برونز
المركز الثالث: نادي يخت الجيزة ( 2 دهب- ميدالية فضية- 2 برونز)
المركز الرابع: نادي صيد الدقي ( ميدالية ذهبية- 3 فضة- 4 برونز
المركز الخامس: النادي الأوليمبي ( ميدالية ذهبية)
وأقيمت بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين لـ 135 نادي من 10 دول عربية حيث أقيمت منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.
بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.
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