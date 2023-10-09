شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نوران جوهر لتمثيل الاسكواش فى عرض الترشح على مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس، البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا لسيدات الاسكواش، لتكون ممثلة رياضة الاسكواش في عرض الترشح على مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوصت اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، بإدراج خمس رياضات من بينها الإسكواش، وذلك خلال دورة لوس أنجلوس.

ونشر حساب اللجنة المنظمة الرياضات التي تم إدراجها والتي جاءت كالتالي:

تم اقتراح خمس رياضات من قبل اللجنة المنظمة @LA28 لإدراجها في الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس في غضون خمس سنوات:

البيسبول-الكرة اللينة

لعبة الكريكيت

علم كرة القدم

لاكروس

الاسكواش

وسيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام المقبلة.