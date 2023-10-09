شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج طبى وتأهيلى فى الاتحاد السكندرى لتجهيز أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري من الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، وضع برنامج طبي وتأهيلي لتجهيز أحمد الشيخ، لاعب زعيم الثغر، المصاب للمباريات المقبلة.

وتلقى طارق العشري، المدير الفني للاتحاد، خبرًا صادمًا، بعد انطلاق مسابقة الدوري، بغياب أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق، لمدة أسابيع.

وجاء غياب الشيخ عن المباراة المقبلة للاتحاد، بسبب الإصابة في وتر أكيليس، وخضع اللاعب، لعدد من الفحوصات الطبية، والمتابعة، لاستقرار على مدة غيابه عن الملاعب.

وعاد فريق الاتحاد السكندري، عصر اليوم الإثنين، إلى تدريباته الجماعية بعد راحة سلبية لمدة يومين، منحها المدير الفني للاعبين عقب انتهاء مبارياتهم أمام الجونة في الجولة الثالثة والتي انتهت بالتعادل.

ويستعد زعيم الثغر لمباراة بلدية المحلة، ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتي يأمل فيها الاتحاد في العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.

ويسعى طارق العشري، المدير الفني لزعيم الثغر، لتصحيح أخطاء المباريات الماضية، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدوري، بعدما جمع الاتحاد 4 نقاط من فوز على سيراميكا وهزيمة من الإسماعيلي وتعادل مع الجونة.

وفي وقت سابق، ألغى طارق العشرى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، التدريب الصباحى للفريق وفضل التدريب على فتره واحدة في الرابعة عصرًا.