شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الاتحاد السكندرى ويتأهل لنصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 82/77 في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة والمقامة حاليا في قطر.

وحجز فريق سلة الأهلي المقعد الأخير في المربع الذهبي للبطولة العربية، بعدما نجح في اجتياز مطب زعيم الثغر واستمرار مغامرته في رحلة البحث عن التتويج باللقب العربي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره سلا المغربي يوم الأربعاء في نصف النهائي

وصعد الأهلى لهذا الدور بعد التغلب على نظيره الفتح السعودى بنتيجة 98-58، فى إطار مباريات دور الـ16، بينما صعد الاتحاد السكندرى بعد انسجاب فريق البريج الفلسطينى من مباراة دور الـ 16 نظرا لاستشهاد عدد من عائلات الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق.

وتضم قائمة الأهلى فى البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

بينما تضم قائمة الاتحاد السكندرى 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.