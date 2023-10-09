أخبار الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي، أمس، في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.
ويحسم الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام الثنائي نيدفيد وصلاح في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة، بعدما قطعا الثنائي شوطا كبيرا من برنامج التأهيل، وخاض المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويبقى قرار انتظامهما في المران بيد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.
يخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي أمس، الأحد، فى ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.
وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
موديست يستعد لتسجيل ظهوره الأفريقى الأول مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى
بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.
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