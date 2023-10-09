اخبار الرياضه

أخبار الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق ، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي، أمس، في ثالث جولات مسابقة .

ويحسم الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام الثنائي نيدفيد وصلاح في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة، بعدما قطعا الثنائي شوطا كبيرا من برنامج التأهيل، وخاض المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويبقى قرار انتظامهما في المران بيد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

 

فحص طبي جديد على "ضامة" كريم فؤاد لتحديد مدة غيابه عن الأهلي

يخضع كريم فؤاد لاعب الأهلي لفحص طبي جديد عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي أمس، الأحد، فى ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

وتعرض كريم فؤاد للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى تدريبات الأهلي، وغاب بسببها عن قائمة مباراة الإسماعيلي، وخضع لبرنامج علاجي للتعافى من الإصابة.

 

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الاهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها  20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

 

موديست يستعد لتسجيل ظهوره الأفريقى الأول مع الأهلى أمام سيمبا التنزانى

يستعد الفرنسي أنتونى موديست، مهاجم الأهلى، لتسجيل ظهوره الأفريقى الأول مع المارد الأحمر فى مباراة سيمبا التنزانى المقبلة. ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

 

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

 

 

تضاءلت فرص لحاق إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى بمباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى في دوري السوبر الأفريقى حيث يحتاج اللاعب لعشرة أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية بسبب معاناته من الإصابة بكدمة شديدة في الساق ومعها جزع في الرباط الخارجي للإنكل.

 

ومن المقرر أن يكثف الجهاز الطبي بالأهلى جهوده لتجهيز إمام عاشور لمباراة العودة أمام سيمبا التنزانى.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا