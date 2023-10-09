شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي، أمس، في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

ويحسم الجهاز الطبي للأهلي موعد انتظام الثنائي نيدفيد وصلاح في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء فترة الراحة، بعدما قطعا الثنائي شوطا كبيرا من برنامج التأهيل، وخاض المرحلة الأخيرة من التأهيل، ويبقى قرار انتظامهما في المران بيد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر.

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