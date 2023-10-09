شكرا لقرائتكم خبر عن ديشان يأسف لـ «تعليق» مسيرة بوغبا بسبب تناوله المنشطات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كليرفونتين-اون-ايفلين - (أ ف ب)

أسِف مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان، لما آلت إليه الأمور بالنسبة لنجم وسط «الديوك» بول بوغبا، الذي «عُلِقَت» مسيرته من قبل فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد ثبوت تناوله المنشطات.

وقال ديشان في مؤتمر صحفي، الاثنين، قبل المباراة المرتقبة، الجمعة، ضد هولندا في تصفيات كأس أوروبا 2024 «لن أتخذ موقفاً قاطعاً أو جذرياً. لا أعرف كيف سيبدو مستقبله، لكن من الواضح أن الأمر سيستغرق وقتاً».

وتابع «لم يكن معنا منذ فترة. لقد تم وضعه بين قوسين (علقت مسيرته). أتمنى له أن يستعيد الابتسامة مرة أخرى وكامل إمكاناته و(العودة إلى) أرض الملعب».

ويواجه بطل العالم 2018، الذي تبين تناوله هرمون التستوستيرون، بعد فحص خضع له، على هامش مباراة في المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي، والتي لم يشارك فيها، خطر الإيقاف لأربعة أعوام، مع إمكانية تخفيض العقوبة لعامين، إذا ما تبين أنه تناول المادة المنشطة عن غير قصد.

وبعد أقل من شهر على إيقافه مؤقتاً في 11 سبتمبر/أيلول من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية، عَلِمَ بوغبا (30 عاماً)، الجمعة، أن تحليل العينة «باء» أثبت وجود هرمون التستوستيرون، كما كانت الحال في العينة «ألف».

وقال ديشان إنه، «حزين للغاية من أجل بول»، الذي «يجد نفسه في موقف معقد، حيث سيتعين عليه (أن) يدافع عن نفسه، وسيحتاج إلى فعل ذلك (الدفاع عن نفسه)، مضيفاً «نظراً إلى العلاقة الجيدة التي تربطني ببول، وواقع اضطراري لدعم اللاعبين الذين يواجهون صعوبات، أشعر بالحزن».

ومنذ الإعلان عن سقوطه في فحص المنشطات، لم يعد بوغبا قادراً على الحضور في مركز تمارين يوفنتوس الذي قال مدربه ماسيميليانو أليغري، السبت، إن «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً كان مختلفاً عن الآخرين».

ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوغبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أمريكي.

أردف أليغري: «دعونا ننتظر العقوبة. هذا يحزننا جميعاً، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلاً بالنسبة له».

وعاد بوغبا إلى تورينو في يوليو/تموز 2022، بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة سيتقاضى بموجبها 8 ملايين يورو سنوياً، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق «السيدة العجوز».

وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في عام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين، وهو 42500 يورو سنوياً.

وتحدثت الكثير من التقارير عن توجه يوفنتوس لفسخ عقد اللاعب الذي خاض 91 مباراة دولية، لكنه لم يشارك مع المنتخب منذ المباراة الودية ضد جنوب إفريقيا (5-0) في 29 مارس/آذار 2022، وذلك بسبب الإصابات التي حرمته من الحضور مع «الديوك» في مونديال قطر نهاية العام الماضي، حيث وصل رجال ديشان إلى النهائي، قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام ليونيل ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني.