شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة بنت حمدان تزور النصر وتمنح لاعباته عضوية نادي زعبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات، بمنح الرياضيات المنتسبات لنادي النصر في مختلف الرياضات الفردية والجماعية، إضافة إلى الإداريات والمدربات، العضوية الرياضية في نادي زعبيل للسيدات- فئة اللاعبات، حيث يمكن للرياضيات الاستفادة من إمكانات النادي ومنشآته الرياضية، والتمتع بالامتيازات الرياضية والمجتمعية التي يقدمها النادي لمنتسباته.

وأكدت حرص نادي زعبيل للسيدات على تقديم خدمات حصرية ومتكاملة، لتأهيل اللاعبات في شتى أنواع الرياضات، وذلك من باب الإسهام في تكوين نخبة نوعية من اللاعبات المؤهلات للمنافسات على أرفع المستويات.

جاء ذلك خلال زيارتها إلى نادي النصر، حيث كان في استقبالها رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي والشركات ونخبة من كبار الشخصيات، وقامت الشيخة لطيفة بإجراء جولة في متحف نادي النصر، استمعت خلالها إلى نبذة عن تاريخ النادي، والفرق التي استضافها، كما قامت بزيارة استاد آل مكتوم؛ حيث التقطت صوراً تذكارية مع لاعبي أكاديمية النصر لكرة القدم، واطلعت على مقاطع مصورة توضح مراحل بناء استاد آل مكتوم بحلته الجديدة.

كما قامت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، بالاطلاع على مخططات النادي، ومرافقه النوعية متمثلة في استاد آل مكتوم، واستاد حميد الطاير، والمرافق والملاعب والمباني المختلفة التابعة للنادي، واختتمت جولتها بتكريم إدارة نادي النصر وأعضاء الطاقم الإداري، مشيدة بجهودهم الملموسة التي كان لها بالغ الأثر في تطوير هذا الصرح الرياضي العريق.