شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لسباق جري «الشارقة الرياضي» في سفاري الذيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة واسعة وصلت إلى 400 مشارك من الجنسين، أقيم بنجاح جري مجلس الشارقة الرياضي بسفاري الشارقة بالذيد، ضمن سلسلة فعاليات المجلس المجتمعية الرياضية؛ حيث شارك في السباق مشاركون من جنسيات مختلفة وفئات عمرية متنوعة إضافة إلى مشاركة خاصة من فئة المعاقين، وأظهروا حماساً كبيراً وتفاعلاً مميزاً مع الحدث.

حضر الفعالية وشارك في تتويج الفائزين خليفة سلطان الجاري عضو مجلس الإدارة، وخالد محمد أحمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات الرياضية بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، واليازية الكتبي منسق علاقات عامة في سفاري الشارقة.

في سباق 10 كلم للمواطنين رجال، فاز صالح الحمادي بالمركز الأول، وفي نفس الفئة للمواطنات حصلت علياء الشامسي على المركز الأول، وفي الفئة المفتوحة رجال حصل عبد الله القرني على المركز الأول، وفي الفئة المفتوحة سيدات حصلت جابريللا فاتو على المركز الأول.

وفي سباق 5 كلم للمواطنين رجال، فاز سعود الزعابي بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات حصلت عائشة الحوسني على المركز الأول، وللفئة المفتوحة رجال حصل أحمد رسلان على المركز الأول، وفي ذات الفئة سيدات فازت عائشة الحوسني بالمركز الأول.

وفي سباق فئة 2.5 كلم للمواطنين، حصل جاسم سعيد على المركز الأول، وللمواطنات فازت شوق أحمد بالمركز الأول، وفي الفئة المفتوحة رجال حصل يوسف ياسين على المركز الأول، وللسيدات فازت أسميثا غانيش بالمركز الأول.

أما سباق جونيور للأطفال في فئة الأولاد حصل مزمل محمد على المركز الأول، وفي فئة البنات حصلت أنانيا غانيش على المركز الأول.