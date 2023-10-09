شكرا لقرائتكم خبر عن السويدي يتألق بثنائية مع «زادورا» في افتتاحية موسم القفز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس سالم خميس السويدي مع الفرس «زادورا»، أول ثنائية في مستهل منافسات الموسم الجديد لقفز الحواجز، وانطلاقة منافسات النسخة الثانية عشرة لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي تتضمن 11 منافسة أسبوعية، تستضيفها 6 من أندية ومراكز الفروسية في الإمارات، واشتملت منافسات الأسبوع الأول على 10 منافسات جرت يومي السبت والأحد الماضيين على ميادين نادي الشارقة للفروسية، بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وشهد المنافسات وتوج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام النادي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الإمارات للفروسية.

وتوجه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم سموه غير المحدود للرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية بشكل خاص، وشكر سمو ولي عهد الشارقة، على متابعة ودعم سموه لرياضة الفروسية، كما توجه بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، ممثلاً بعيسى هلال الحزامي، وقال: «سعداء بانطلاقة الموسم الجديد لقفز الحواجز، ومشاركة هذا العدد الكبير من الفرسان والفارسات، خاصة من الناشئين، وما يسعدنا أكثر ما يتصف به الفرسان من أخلاق عالية، وهو ما يهمنا في المقام الأول قبل تحقيقهم النتائج، وتطور مستوى أداء الفرسان الناشئين، نتذكر معه البدايات الأولى وإلى أين وصلت اليوم وهو ما يسعدنا، ويعني أن اللبنات الأولى كانت سليمة، وعلى الإخوة تكملة المشوار».

أحرز الفارس سالم خميس السويدي أول ثنائية بالموسم مع «زادورا» في منافسة المستوى الأول بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 135سم، وشارك فيها 16 فارساً، نجح 4 منهم في إكمال المرحلتين دون خطأ، وتواصلت مراكز فرسان نادي الشارقة حتى المركز السادس، وفي المنافسة الوحيدة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، لفرسان المستوى الأعلى، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140سم، تنافس فيها 17 فارساً، وصعد منهم إلى جولة التمايز 5 فرسان، وأكمل التمايز 3 فرسان دون خطأ أيضاً، وحاز المراكز الأربعة الأولى فرسان نادي الشارقة للفروسية، وفيها أكمل الفارس سالم خميس السويدي ثنائية افتتاح الموسم مع «زادورا» وزمن التمايز 35.83 ثانية، وأضاف عليها فوزه بالمركز الثالث مع «كيمبرلي» وزمن التمايز 37.33 ثانية، تاركاً المركز الثاني لزميله بالنادي الفارس علي حمد الكربي مع «كيمبرلي» وزمن التمايز 36.50 ثانية.