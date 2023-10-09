شكرا لقرائتكم خبر عن جستن جراهام بطلة «جري السيدات» في «الشندغة التاريخي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت جستن جراهام المركز الأول، في سباق 10 كيلومترات لفئة 40-49 عاماً، في المرحلة الثانية من «سباق جري السيدات» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، في حي الشندغة التاريخي، بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ويتضمن 4 مراحل، تقام في أبرز وأشهر وجهات دبي السياحية المختلفة، ويستمر إلى 11 نوفمبر المقبل.

وتصدرت جستن بزمن 42:12 دقيقة، وتبعتها هبة عبدالحميد، وحلت أستير أستيبان جارسيا، وفي فئة 50 فما فوق فازت زينة شوبار بالمركز الأول بزمن 54:49 دقيقة، وفي سباق 10 كيلومترات لفئة 18-39 عاماً، فازت آنا ياشيكوفا بالمركز الأول «43:44 دقيقة»، وتبعتها باولينا باسكارو، وسونيا زابوروسكا، وفي سباق 5 كيلومترات، فازت خلود السعدي بالمركز الأول «21:59 دقيقة»، وتبعتها ميشيل بيريرا، وفاطمة فريح.

وفازت هبة علي بالمركز الأول في سباق 2.5 كيلومتر لفئة 18 عاماً فما فوق «12:14 دقيقة»، وتبعتها ميرا مروان، وبخيتة خليفة، وفي فئة 10-14 عاماً، فازت آمنة الجسمي بالمركز الأول «23:25 دقيقة»، وفي فئة 15-17 عاماً، فازت سمية فيصل بالمركز الأول «15:34 دقيقة»، تبعتها روضة حسن، وفاطمة الزعابي، وفي فئة 5-9 سنوات فازت جوناس فايسنفيلد بالمركز الأول «14:36 دقيقة»، وتبعتها شقيقتها لارا فايسنفيلد، وكلوي إيورز.

وجمعت المشاركات ميداليتين من بين 4 ميداليات تم تصميمها بأسلوب مبتكر، بحيث يتم جمعها معاً لتشكل اسم دبي من جهة، وتحمل شعارات أربعة معالم سياحية في دبي، الأولى شعار مدينة إكسبو دبي، والثانية شعار حي الشندغة التاريخي، والثالثة شعار برواز دبي، والرابعة شعار بحيرات الحب.

ويتضمن «سباق دبي لجري السيدات» التنافس في 4 مراحل.