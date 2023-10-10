شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الناقل الرسمى للمنتخب فى معسكر الإمارات استعداداً لوديتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت صباح اليوم الاثنين بعثة المنتخب المصري الأول لكره القدم القاهرة على متن طائرة شركة Nile Air متوجهة إلى مدينة العين، حيث تقام مباراتى المنتخب مع زامبيا يوم 12 أكتوبر ومنتخب الجزائر يوم 16 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وستقوم شركه Nile Air الناقل الرسمي لمعسكر المنتخب بدوله الإمارات الشقيقة بنقل المنتخب الوطني إلى القاهره من مدينة العين يوم 17 أكتوبر في رحله العودة إلى القاهرة.

ضم روى فيتوريا لمعكسر منتخب مصر 25 لاعبًا وهم.. محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل " كوكا " ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.