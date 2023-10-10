شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 9/ 10/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين، الموافق 9/ 10/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. وكيل أوسوريو: العرض البرازيلى انتهى فى وقته.. وعلاقة المدرب باللاعبين واقعية، وهانى شكرى: أخلاقيات مجلس الأهلى تمنعه من التفاوض مع فتوح.

الزمالك ينقل تدريباته لملعب الترسانة ويبدأ الاستعداد غدًا لمواجهة سموحة

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استئناف التدريبات صباح غد، الثلاثاء، على ملعب نادي الترسانة.

الزمالك لـ"الخليج 365": شكوى ضد كهربا بالمحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته

كشف أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، عن أنه تم تقديم شكوى ضد محمود عبد المنعم "كهربا" في المحكمة للحجز على ممتلكاته وأرصدته في البنوك.

وكيل أوسوريو: العرض البرازيلى انتهى فى وقته.. وعلاقة المدرب باللاعبين واقعية

كشف محمد الحبشي، وكيل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن موقف المدرب الكولومبي عن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

عمرو أدهم لليوم السابع: المجلس القادم نقطة فارقة فى تاريخ الزمالك

قال عمرو أدهم، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك فوق السن فى قائمة حسين لبيب خلال الانتخابات المقبلة المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، إن المجلس القادم نقطة فارقة فى تاريخ الزمالك، موضحا أن فكر القائمة يتمثل فى إدارة النادى الأبيض بطريقة اقتصادية من أجل الاستفادة من جميع موارد النادى.

حسام المندوه: طالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات

قال حسام المندوه، المرشح على منصب أمين الصندوق في قائمة حسين لبيب خلال انتخابات نادى الزمالك المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، إن القيمة المضافة اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز، هي من أقرت تقسيط القيمة المضافة وطالبنا تحصين الزمالك من الطعون على الانتخابات حتى لا ندخل في دوامة جديدة عقب انتهاء الجمعية العمومية .

حسين لبيب: سنتواصل مع أندية أوروبية للاستفادة من خبراتها فى الزمالك حال الفوز

أكد حسين لبيب، المرشح على رئاسة نادى الزمالك، أن القائمة الموحدة تضم 12 مرشحا جميعهم يعرفون ويفهمون النادى، فمنهم اللاعبون السابقون ومنهم رجال أعمال وأعضاء قدامى، واصفاً إياهم بـ"الكوماندوز" قائلا، "12 مرشحا كوماندوز قادرون على وضع حلول لكل الأزمات".

سموحة: طالبنا اتحاد الكرة بعدم تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لقاء الزمالك

أكد أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، أن ناديه يرفض تعيين إبراهيم نور الدين الحكم الدولي فى مباراة الزمالك المقبلة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وجميع مباريات الفريق السكندري خلال الموسم الجارى.

هانى شكرى: أخلاقيات مجلس الأهلى تمنعه من التفاوض مع فتوح.. فيديو