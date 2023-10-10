شكرا لقرائتكم خبر عن ربيعة يقترب من العودة لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب رامي ربيعة، لاعب الأهلي، من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعدما غاب عن مباراتي إنبي والإسماعيلي بسبب الإصابة بخراج في القدم.

ويخضع رامي ربيعة للفحص الطبي بعد عودة الأهلي لاستئناف التدريبات يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش، بعدها يتحدد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعية.

ويحدد موعد انتظام رامي ربيعة في التدريبات الجماعية موقفه من مرفقة بعثة الأهلي في رحلة السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري بافتتاح بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كبينة الفار الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائ، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).