شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى عن تأثر والدة بشار أشرف لحظة إصابته: الأم هى الحياة بأكملها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى، لحظة تأثر والدة اللاعب بشار أشرف، لاعب فريق الإسماعيلى، مواليد 2006، لحظة تعرضه للإصابة خلال مباراة الدراويش أمام بلدية المحلة.

ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى على "فيس بوك" صورا لتأثر أم بشار لحظة إصابته، معلقا عليها: "تلك الوحيدة هى الجميع، هى الحياة بأكملها.. الأم.. والدة لاعبنا بشار أشرف لحظة إصابته خلال مباراة بلدية المحلة بدورى الجمهورية ".

وتعرّض بشار أشرف، مهاجم فريق الإسماعيلى مواليد 2006، لاصطدام قوى بأحد مدافعى البلدية، لينخلع قلوب كل من تابع المباراة، خاصة أن الاحتكاك كان فى الركبة، وبعد الكشف عليه داخل الملعب تبين أنها كدمة قوية ورفض اللاعب التغيير وأكمل المباراة.

جدير بالذكر أن فريق الإسماعيلى مواليد 2006 حقق فوزا مستحقا على فريق بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، بعد سيطرة شبه كاملة على مجريات المباراة، وأحرز هدفى الإسماعيلى مهند عبد العاطى.