شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُكرم البطل المصرى عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم البطل المصري عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة بعد تتويجه بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار، والتي أقيمت خلال الفترة من 16-24 سبتمبر الماضي في صربيا، والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره واعتزازه بتحقيق البطل المصري عبد اللطيف منيع لنتائج مميزة في رياضة المصارعة، مشيراً إلى أن النجاحات الرياضية التي يحققها الرياضيون المصريون تعكس التفاني والمثابرة التي يبذلونها في تطوير مهاراتهم وتحقيق تفوقهم الرياضي، كما أعرب عن ثقته الكاملة في قدرة المصارعين المصريين على تحقيق نتائج مشرفة في أولمبياد باريس، مشدداً على استمرار دعم الوزارة لهم وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا الحدث العالمي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

ومن جانبه، قدم اللاعب عبد اللطيف منيع الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل لكافة اللاعبين، مشيراً الي تواصل الوزير مع اللاعبين له بالغ الأثر في ما يتم تحقيقه من انجازات، ويرفع من الروح المعنوية والوطنية لكافة اللاعبين خلال المشاركات علي كافة المستويات.

وفي ختام التكريم، قام وزير الشباب والرياضة بتقديم درع التكريم للبطل المصري عبد اللطيف منيع، معبراً عن تمنياته بمزيد من النجاح والتألق في مشواره الرياضي وفي مشاركته في أولمبياد باريس، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرات البطل عبد اللطيف وكافة لاعبي المصارعة المصرية في تحقيق إنجاز مشرف في أولمبياد باريس.