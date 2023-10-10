شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: هناك مقترحان لتجديد فتوح مع الزمالك ولكن لا جديد حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى إبراهيم فايق، آخر تطورات جلسات الزمالك مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء لتجديد تعاقده مع الزمالك بعد ظهور مقترحين جديدين.

وقال الإعلامى إبراهيم فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك جلسة جديدة جمعت أحمد فتوح وخاله مع بعض المرشحين لانتخابات الزمالك فظهر مقترحان لتجديد التعاقد".

وأضاف إبراهيم فايق: "الاقتراح الأول وهو موافقة أحمد فتوح على تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم بشرط الحصول على منحة تعاقد تخطت الـ35 مليون جنيه، ولكن قوبل بالرفض من مسئولى الزمالك".

وتابع إبراهيم فايق: "تقدم مسئولو الزمالك باقتراح جديد وهو تجديد التعاقد لمدة موسم واحد بس ويتم تعديل ما تبقى من عقده بالراتب الجديد، ويحصل خلالها فتوح على 42 مليون جنيه فى الموسمين ومقدم 20 مليون كمنحة تعاقد ولكن أحمد فتوح رفض هذا الاقتراح".