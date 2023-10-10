شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 10 / 2023 فى مقدمتها، الجبلاية تخطر المصرى بإيقاف أحمد عيد ومنصور حتى إصدار قرار نهائى.

الجبلاية تخطر المصرى بإيقاف أحمد عيد ومنصور حتى إصدار قرار نهائى

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري عن تلقي النادي البورسعيدي خطاباً رسمياً من اتحاد الكرة لتوضيح موقف اللاعبين، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، ثنائي الزمالك المنضم حديثاً إلى المصري.

بعثة منتخب مصر تصل الإمارات استعدادا لمواجهتى زامبيا والجزائر وديا.. صور

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إلى مطار العين بالإمارات استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد.

الكونغولى ندالا حكما لمباراة العودة بين الأهلى وسيمبا فى دورى السوبر الأفريقى

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الكونغولى جان جوك ندالا لإدارة مباراة الأهلى مع سيمبا التنزانى، فى لقاء العودة بربع نهائي دورى السوبر الأفريقي المقرر لها 24 أكتوبر فى القاهرة. وفى كابينة الفار الحكم المغربى عادل زوران، والحكام المساعدون دوس سانتوس الأنجولى، ومارينجولا من موزمبيق.

نيدفيد وصلاح محسن يقتربان من الانتظام فى مران الأهلى الجماعى

اقترب كريم نيدفيد وصلاح محسن، لاعبا الأهلي، من الانتظام في تدريبات فريقهما الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر عقب مواجهة الإسماعيلي، أمس، في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري.

محمد طارق: الاستقرار سيوفر المال وذوو الهمم على رأس أولوياتنا بالزمالك

قال محمد طارق، المرشح على مقعد العضوية ضمن قائمة حسين لبيب، إن الزمالك يحتاج إلى الاستقرار والخدمة الاجتماعية على مستوى الرواد والمرأة، بالإضافة إلى ذوى الهمم الذين سيكون لهم اهتمام خاص من جانب القائمة حال نجاحها في الانتخابات المقبلة.

هانى شكرى: أخلاقيات مجلس الأهلى تمنعه من التفاوض مع فتوح.. فيديو علق هانى شكرى، المرشح على مقعد عضوية فوق السن بانتخابات نادى الزمالك، على وجود مفاوضات من قبل إدارة النادى الأهلى مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفارس الأبيض، خاصة أن تعاقده مع القلعة البيضاء ينتهى بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق في انتقالات يناير المقبل.