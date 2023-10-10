شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: بابا فاسيليو مستمر.. ومستوى البنك الأهلى فى تزايد والتوقف يخدمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، أن القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفنى لفريق البنك الأهلى، مستمر معنا ولا نية لرحيله بعد الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى بطولة دورى نايل.

وقال أشرف نصار، فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "الإدارة وفرت طلبات الجهاز الفنى من الصفقات بالإضافة إلى إقامة فترة إعداد جيدة".

وأَضاف رئيس البنك: "بعض لاعبى الفريق يفتقدون للانسجام بسبب انضمامهم متأخرا، ومستوى البنك الأهلى فى تزايد مستمر من طلائع الجيش إلى بيراميدز وأخيرا أمام الزمالك رغم الهزيمة، وسنستغل فترة التوقف لعلاج الأخطاء التى ظهرت فى المباريات الثلاث".

وعن بابا فاسيليو، قال أشرف نصار: "بابا فاسيليو مستمر فى مهمته مع الفريق لأنه مدرب كبير ونثق فى قدراته ونجح فى إنقاذ الفريق فى الموسم الماضى".

وتابع رئيس البنك الأهلى: "فكرنا فى استعادة ناصر منسى مهاجم الزمالك قبل بداية الموسم ولكن وقف القدي للزمالك حال دون ذلك ورفض الزمالك التفريط فيه".