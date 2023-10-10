شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لا توجد لائحة للسوبر ونحن الأحق بالمشاركة كوصيف لبطولة رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمد موسى، فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لائحة بطولة السوبر المحلى غير موجودة ولا نعرف من أين جاء ترشيح رابع الدورى للبطولة".
وتابع محمد موسى: "لم نتقدم بخطاب للمشاركة فى سوبر الأندية الأبطال إلا بعد خروج إنبى من الكأس لأنه كان الأحق، ولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية يريدون بطولة قوية تسويقيا وجماهيريا لابد من مشاركة المصرى مع احترامى لكل الأندية مين الجمهور الذى سيذهب لمشاهدة بيراميدز وفيوتشر".
وعن أزمة أحمد عيد وأيمن منصور، قال: "لن ندفع 20 مليون جنيه فى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وننتظر الحلول الودية أو من أخذ فلوس من أى نادى آخر يرده ويصبح حر، لذلك اللاعبين من حقنا.
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