شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: لا توجد لائحة للسوبر ونحن الأحق بالمشاركة كوصيف لبطولة رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة النادى المصرى، أن بطولة سوبر الأندية الأبطال ليس لها لائحة ولا نعرف من أين جاء ترشيحات الأندية الأخرى، ووصيف رابطة الأندية المحترفة أحق من رابع الدورى.

وقال محمد موسى، فى مداخلة مع إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لائحة بطولة السوبر المحلى غير موجودة ولا نعرف من أين جاء ترشيح رابع الدورى للبطولة".

وأضاف عضو المصرى: "نحن الأحق بالمشاركة فى سوبر الأندية الأبطال بصفتنا وصيف بطل رابطة الأندية، وليس من العدل أن يشارك رابع الدورى ولا يشارك وصيف رابطة الأندية، فالدورى مشارك منه البطل والوصيف، وكأس مصر وصل للنهائى الأهلى والزمالك الموقوف وبيراميدز المشاركين أصلا".

وتابع محمد موسى: "لم نتقدم بخطاب للمشاركة فى سوبر الأندية الأبطال إلا بعد خروج إنبى من الكأس لأنه كان الأحق، ولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية يريدون بطولة قوية تسويقيا وجماهيريا لابد من مشاركة المصرى مع احترامى لكل الأندية مين الجمهور الذى سيذهب لمشاهدة بيراميدز وفيوتشر".

وعن أزمة أحمد عيد وأيمن منصور، قال: "لن ندفع 20 مليون جنيه فى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وننتظر الحلول الودية أو من أخذ فلوس من أى نادى آخر يرده ويصبح حر، لذلك اللاعبين من حقنا.