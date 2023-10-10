دورة شنغهاي: ألكاراس الى ثمن النهائي لمواجهة ديميتروف

الرياص - اسماء السيد - شنغهاي : واصل الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً مشواره الموفق في مشاركته الأولى في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك ببلوغه الدور ثمن النهائي بعد فوزه على البريطاني دانيال إيفانز 7 6 (7 1) و6 4 الإثنين.

ولم يكن تأهل الإسباني البالغ 20 عاماً والمصنف أول في الدورة سهلاً على الإطلاق، إذ احتاج الى ساعتين و24 دقيقة كي يحقق فوزه الثالث هذا العام على إيفانز والرابع من أصل أربع مواجهات جمعته حتى الآن بالبريطاني البالغ 33 عاماً والمصنف 33 عالمياً.

وقال الإسباني القادم من خروج على يد الإيطالي يانيك سينر من الدور نصف النهائي لدورة الصين المفتوحة بعدما انتهى مشواره أيضاً عند دور الأربعة في بطولة فلاشينغ ميدوز على يد الروسي دانييل مدفيديف، إنه "كان حقاً لقاء صعباً جداً. كان على الأرجح أصعب لقاء خضته في مسيرتي بعيداً عن البطولات الكبرى".

وتابع "أعاني في كل مباراة ضد دانيال ويتوجب علي أن أقدم أفضل ما لدي للفوز عليه... قدمنا نحن الاثنان كرة مضرب رفيعة المستوى وأنا سعيد حقاً بالتأهل".

ويلتقي الإسباني في مسعاه للقب السابع هذا الموسم والثالث في دورات ماسترز الألف نقطة (توج في إنديان ويلز ومدريد)، مع البلغاري غريغور ديميتروف المصنف تاسعا عشر عالمياً والذي تغلب بدوره الإثنين على الروسي كارين خاتشانوف 7 6 (8 6) و6 4.

وتوقفت المباراة عقب الشوط الثاني عشر للمجموعة الاولى (6 6) بسبب المطر، قبل أن تستأنف بعد إغلاق سقف الملعب وحسم البلغاري الشوط الفاصل 8 6 وكسب المجموعة.

وكسر ديميتروف ارسال خاتشانوف في الشوط الخامس من المجموعة الثانية وتقدم 3 2 قبل أن يحسمها في صالحه 6 4.

وقال ديميتروف (32 عاماً) "كنت أعلم أنها ستكون مباراة تنافسية جدا... (خاتشانوف) متعطش للانتصارات وتنافسي جدا لكنني كذلك".

وستكون مباراة ثمن النهائي المواجهة الثالثة بين ألكاراس وديميتروف هذا الموسم، ويمني البلغاري البالغ 32 عاماً النفس أن يسترد اعتباره من الإسباني الشاب الذي تفوق عليه في الدور الثالث لدورة مدريد لماسترز الألف وربع نهائي دورة لندن، كما فعل العام الماضي في المواجهة الأخرى بينهما حين تغلب على البلغاري في الدور الثالث لدورة باريس لماسترز الألف.

وبلغ ثمن النهائي أيضاً الروسي أندري روبليف الخامس بفوزه على الفرنسي أدريان مانارينو 6 3 و6 0، لمواجهة الأميركي تومي بول الثاني عشر والفائز بدوره على الفرنسي الآخر أرتور فيس 6 4 و6 7 (7 9) و6 4، فيما خرج الأميركي تايلور فريتز السابع من الدور الثالث بخسارته أمام الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 4 6 و6 3 و6 7 (5 7).

ويلتقي شفارتسمان في ثمن النهائي التشيلي نيكولاس خاري الثاني والعشرين والفائز بدوره على الإيطالي لورنتسو سونيغو 7 6 (7 4) و6 2.

وأقيمت دورة شنغهاي للمرة الأخيرة عام 2019 قبل أن تلغى بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.