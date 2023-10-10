مدرب البرازيل السابق تيتي يتولى الاشراف على فلامنغو

الرياص - اسماء السيد - ريو دي جانيرو : استلم المدرب السابق لمنتخب البرازيل لكرة القدم تيتي مهمة الاشراف على فلامنغو المنافس في الدوري المحلي بعد قرابة عام على رحيله عن "سيليساو"، وذلك وفق ما أعلن أحد إداريي النادي الإثنين.

وقال نائب رئيس النادي ماركوس براز لموقع "غلوبو إسبورتي" المتخصص إن "فلامنغو سعيد جداً بهذا الخيار وبواقع أنه (تيتي) وافق"، لينهي بذلك أسبوعين من التخمينات المتعلقة بهوية المدرب الذي سيخلف الأرجنتيني خورخي سامباولي المقال من منصبه.

وتابع "أجرينا مناقشات صريحة، مباشرة وانتهت بطريقة ممتازة"، كاشفاً أن تقديم المدرب الجديد سيكون الثلاثاء.

وسيعود أدينور ليوناردو باتشي، ابن الـ62 عاماً المعروف بتيتي، الى مقاعد التدريب بعد قرابة عام على رحيله عن المنتخب الوطني عقب الإقصاء من ربع نهائي مونديال قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويأتي تعيين تيتي مخالفاً لما أدلى به الأخير عقب إقالته من تدريب البرازيل حين قال إنه لن يعود الى مقاعد التدريب قبل 2024.

وفي الفترة الممتدة من حزيران/يونيو 2016 حتى نهاية 2022، قاد تيتي المنتخب البرازيلي في 81 مباراة، محققاً 60 انتصاراً مقابل 15 تعادلاً و6 هزائم فقط.

وفاز خلال مشواره بلقب كوبا أميركا عام 2019، لكن فترته مع "سيليساو" ستبقى ملطخة بالإقصاء من ربع نهائي كأس العالم مرتين على التوالي أمام بلجيكا في 2018 ثم كرواتيا العام الماضي.

وتخلى فلامنغو عن سامباولي في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بعد خمسة أشهر فقط على توليه المهمة.

ودفع مدرب مرسيليا الفرنسي السابق (2021 2022) ثمن خروج الفريق من الدور ثمن النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس على يد أولمبيا الباراغوياني، ومن بعدها الهزيمة في نهائي كأس البرازيل، وهما مسابقتان كان النادي حامل لقبيهما.