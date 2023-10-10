شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الـ 15 من دوري الصالات تنطلق الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تنطلق مباريات النسخة الخامسة عشرة من بطولة دوري الإمارات لكرة قدم الصالات، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 6 فرق، هي: دبا الحصن وخورفكان والحمرية والبطائح ومليحة واتحاد كلباء، وتجمع مباريات الجولة الأولى فريقي البطائح ودبا الحصن وهو سيناريو مكرر لنهائي كأس الاتحاد الذي جمع بين الفريقين قبل أسبوعين وانتهى لمصلحة البطائح 2-1.

ويلتقي في المباراة الثانية فريقا مليحة وضيفه الحمرية، وستكون المباراة الثالثة هي مواجهة القمة التي ستجمع بين قطبي المنطقة الشرقية اتحاد كلباء مع خورفكان.

والجدير بالذكر أن بطل دوري الموسم الماضي، الشارقة، انسحب من مسابقات الصالات بعد تجميد وإلغاء اللعبة في النادي.

وأكد عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، اكتمال كل الترتيبات الخاصة بانطلاقة الدوري، وقال: «نتوقع أن تحفل النسخة الخامسة عشرة بالإثارة في جميع مبارياتها، نظراً لتقارب المستويات الذي أظهرته كأس الاتحاد التنشيطية التي افتتحنا بها الموسم، وقد اطمأنت الأندية على فرقها، وتعرف كل المدربين إلى مواطن القوة والضعف في فرقهم، وكذلك تعرفوا إلى الفرق المنافسة».

وفي ختام تصريحاته بمناسبة انطلاقة الموسم الخامس عشر للعبة، توجه جاني بالشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي راعي اللعبة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأشاد بدور واهتمام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الذين يوفرون كل عوامل النجاح لفرقهم، كما أشاد بدور قضاة الملاعب حكام كرة الصالات على دورهم في النجاحات، ما كفل لهم تمثيل الدولة في المحافل الخارجية، إلى أن وصلوا المونديال، كما أشاد بفريق العمل ممثلاً في أعضاء اللجنة والإدارة التنفيذية والسكرتارية ووسائل الإعلام المختلفة.