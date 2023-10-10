شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: سلطان يلامس قلوب أبنائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال عيسى هلال: «قبل أن تهدأ أفراحنا وليالينا الملاح من مكارم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، إلا ويفاجئنا سموه بإهدائنا مكرمة جديدة وفرحة جديدة ترسم على وجوهنا السعادة، بمشروع جديد وكبير للشباب والرياضة».

وأضاف: «نحن في الإمارة الباسمة محظوظون بكرم ومتابعة واهتمام ورعاية وتوجيهات ودعم سموه المتواصل و اللامحدود، وسموه يلامس القلوب ويركز دائماً على إسعاد أبنائه وإدخال الفرحة إلى نفوسهم ويحرص على تلبية متطلباتهم».

وقال عيسى هلال: «صدقوني لولا جائحة كورونا لكان العمل في المقر الجديد لنادي الشارقة يشارف على الانتهاء أو كان قد قطع شوطاً كبيراً على أقل تقدير، ومثل هذه المكارم الكبيرة والمؤثرة ليست غريبة وليست جديدة على صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال حرص سموه على تلبية الرغبات والطموحات وتحقيق الأحلام».