شكرا لقرائتكم خبر عن علي المدفع: مكرمة أسعدت الشرقاوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة ومنتسبو النادي، بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على مكرمة سموّه السخية.

وأكد المدفع أن هذا القرار الذي أسعد أبناء النادي من منتسبين وجماهير وأثلج صدورهم، يُعد بمنزلة نقلة نوعية في منشآت النادي إلى الأفضل، وليس بغريب على صاحب السموّ حاكم الشارقة الذي يدعم الرياضة والرياضيين دائماً في الإمارة الباسمة، كما يؤكد لنا التوجيه حرص سموّه ورؤيته الثاقبة للحاضر والمستقبل، على التخطيط والتطوير في كافة المجالات، ما يجعل إمارة الشارقة في الطليعة دائماً.

وشدد المدفع على أن جميع أبناء نادي الشارقة الرياضي يعدون صاحب السموّ حاكم الشارقة، بالعمل والاجتهاد؛ لمواصلة إنجازات النادي وفرقه الرياضية في كل الألعاب محلياً ودولياً، لرفع اسم النادي وعلم الدولة عالياً، وهذا أقل ما يمكن أن يقدمه أي رياضي ينتسب لنادي الشارقة، تعبيراً عن شكره لوالدنا صاحب السموّ حاكم الشارقة.