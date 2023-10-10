شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحصن والحمرية والذيد في دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

استعاد دبا الحصن تفوقه بالفوز على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب الحصن في ختام الجولة الخامسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، سجل هدفي الحصن البرازيلي كلاوديو أوليفيرا «الدقيقة 3» ومواطنه كيكوي جيسوس «الدقيقة 71»، فيما أحرز فيكتور هينريك هدف الحمراء، وبهذا الفوز رفع دبا الحصن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

كما كان الفوز أيضاً من نصيب الحمرية على العربي 2-1، وسجل هدفي الفريق العنابي المغربي يوسف الجبلي، فيما أحرز فاندار فييرا هدف العربي ليرفع الحمرية رصيده إلى 6 نقاط، ويبقى العربي بنقاطه ال8 السابقة، ويتراجع إلى المركز الخامس، وشهدت المباراة طرد لاعب العربي طلال عبدالله.

وعلى ملعبه تذوق الذيد طعم الفوز الأول على حساب يونايتد 3-1، سجل للفائز لامار أونيل هدفين، ومحمد فكري هدفاً، فيما أحرز اوسارينخو هدف يونايتد ليرفع الذيد رصيده إلى 4 نقاط. وعلى ملعبه، واصل دبا الفجيرة السقوط بالتعادل السلبي مع ضيفه التعاون الذي رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما أصبح رصيد دبا 7 نقاط في المركز السادس.