شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يأمر بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أمر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة الرياضي، بموازنة أولية قدرها 350 مليون درهم على مساحة 3 ملايين قدم مربعة (ضعف مساحة أرض النادي الحالية).

ويقع المقر الجديد على التقاطع الواصل بين طريقي الشارقة - خورفكان، والذيد - خورفكان، وسيتضمن استاداً رئيسياً ومبنى إدارياً وصالات للألعاب الجماعية والفردية ومرافق رياضية وخدمية.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة للخط المباشر في تلفزيون الشارقة: صباح الاثنين، أمر صاحب السموّ حاكم الشارقة، بإنشاء نادٍ جديد في موقع جديد لنادي الشارقة الرياضي؛ بحيث يكون قريباً من المناطق السكنية الجديدة في إمارة الشارقة، وتم تخصيص أرض تقع على طريق الشارقة - خورفكان، وعلى الطريق الواصل بين طريق الذيد وطريق خورفكان، بمساحة 3 ملايين قدم مربعة.

وتابع السويدي: الموقع مميز ويقع على طريقين رئيسيين؛ الأول طريق خورفكان، والثاني الطريق الواصل بين طريق الذيد وطريق خورفكان، والمساحة ستكون أكبر بمرة ونصف المرة من أرض موقع النادي الحالي، كما يتميز الموقع بقربه من المناطق السكنية الجديدة. وأكد السويدي: اعتمد صاحب السموّ حاكم الشارقة، الموازنة الأولية لإنشاء النادي بقيمة 350 مليون درهم، هذه الموازنة سيتم وضعها لإنشاء جميع المرافق الرئيسية لهذا النادي، بدءاً من الاستاد الرئيسي بمرافقه، وغرف المدربين والخدمات وغرف اللاعبين، وغرف كل الفرق التي تدعم اللاعبين من مسعفين وخدمات أخرى للاعبين، كذلك فإن هناك مبنى إدارياً يضم جميع المرافق من غرف اجتماعات ومكاتب وغرف إعلاميين ورياضيين، والمرفق الثالث سيكون عبارة عن مبنى صالة الألعاب الجماعية، ويضم مسبحاً أولمبياً وصالة رياضية لجميع الألعاب الجماعية المغلقة ( وهي: طائرة وسلة ويد وقدم وغيرها)، وهناك مرفق إضافي وهو مبنى صالة الألعاب الفردية ( رياضات الدفاع عن النفس والجوجيتسو والجمباز والكاراتيه وغيرها).

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وكشف «كذلك ستكون هناك ملاعب خارجية لجميع الفرق للمراحل السنية والفرق الأخرى، وكذلك ملاعب تدريب، وجميع الخدمات الأخرى، سواء المسجد أو المحال التجارية والاستراحات والمساحات الخضراء، وستكون جميعها في هذا الموقع».

وأنهى السويدي تصريحه بالقول: «موقع النادي مميز، بما يليق بنادي الشارقة الرياضي، وهذه بشرى سارة وبشرى خير للقطاع الرياضي».