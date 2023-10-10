السعودية تترشح رسميا لاستضافة كأس العالم 2034

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس خطاب طلب ترشح المملكة الرسمي لاستضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت السعودية أعلنت الأربعاء الماضي عن نية الترشح لاستضافة نسخة 2034 من الحدث الكروي العالمي، ويمثل هذا الخطاب تأكيدا رسميا على التزام السعودية بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي «فيفا».

وتعتزم المملكة بترشحها لاستضافة مونديال 2034 تنظيم نسخة استثنائية من البطولة تعكس حرصها على الاستثمار في تطوير كرة القدم، وتقدم في الوقت ذاته تجارب كروية تحمل الشغف للاعبين والمسؤولين والجماهير.

وقال رئيس الاتحاد السعودي وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ياسر المسحل، «كشفنا خلال الأسبوع الماضي عن طموح السعودية باستضافة نسخة عام 2034 من بطولة كأس العالم، ويمثل هذا الخطاب الخطوة التالية في جهودنا نحو تحويل حلم استضافة البطولة إلى واقع».

وأضاف المسحل أن السعودية تركز في الوقت الحالي على تقديم ملف متكامل يظهر قدرات البلاد لتنظيم هذه البطولة والترحيب بجماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وحظي إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم عن نية الترشح وبعد أقل من 72 ساعة على تأييد أكثر من 70 اتحادا من مُختلف القارات، عبر بيانات رسمية أعلنت من خلالها عن دعم السعودية لاستضافة البطولة، ومنها قطر التي استضافت كأس العالم 2022 كأول دولة عربية وشرق أوسطية تحظى بتنظيم المونديال.

وتتمتع السعودية بتجربة واسعة وسجل حافل بالنجاحات على صعيد استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، وتشمل قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية مسابقات رياضية بارزة تشارك فيها مجموعة واسعة من أبرز الرياضيين من الجنسين في العديد من الألعاب المختلفة، ومنها كرة القدم ورياضة المحركات والتنس والفروسية والرياضات الالكترونية والغولف وغيرها من الألعاب الرياضية العالمية.

ووفقا لموقع اتحاد الكرة السعودي، سيتم الكشف في وقت لاحق عن المزيد من التفاصيل حول ملف ترشح السعودية لاستضافة المونديال.

وتقام النسخة المقبلة 2026 من البطولة في أمريكا والمكسيك وكندا، في حين أعلن الفيفا قبل أيام إقامة نسخة 2030 في كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال.

تطور بالكرة السعودية منذ 2018:

ترشح لاستضافة كأس العالم 2024م.

استضافة كأس آسيا 2027م.

استضافة كأس العالم للأندية.

استضافة كأس السوبر الإسباني.

استضافة كأس السوبر الإيطالي.

استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034م.

التأهل لكأس العالم 2018م.

التأهل لكأس العالم 2022م.

المنتخب يحقق آسيا U23.

المنتخب يتأهل للأولمبياد.

الهلال يحقق دوري أبطال آسيا 2019.

الهلال يحقق دوري أبطال آسيا 2021.

الهلال يحقق فضية كأس العالم 2022.

الهلال يشارك بكأس العالم 3 مرات.

الاتحاد يتأهل لكأس العالم 2023م.

تطوير وإنشاء نحو 10 ملاعب، منها:

ملعب Kingdom Arena.

ملعب القدية.

ملعب خزام.

ملعب وسط جدة.

ملعب نيوم.

ملعب الدمام.

تطوير ملعب الدرة.

تطوير ملعب الملز.

أبرز الصفقات العالمية في دوري روشن:

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

البرازيلي نيمار.

الفرنسي كريم بنزيما.

الجزائري رياض محرز.

البرازيلي فيرمينهو.

البرازيلي فابينهو.

الفرنسي كانتي.

السنغالي مانيه.

البرتغالي نيفيز.

الصربي ميتروفيتش.

الصربي سافيتش.

الكرواتي بروزوفيتش.

البلجيكي كاراسكو.

الفرنسي ماكسيمان.

أبرز الملفات السعودية لاستضافة الأحداث العالمية: