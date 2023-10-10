شكرا لقرائتكم خبر الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حساب دوري روشن أن التشكيلة المثالية للجولة الـ9 ضمت 4 لاعبين من الهلال، هم البرازيلي ميشيل ديلغادو، وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح الدولي السعودي سالم الدوسري.
وجاء في التشكيلة أيضا ثنائي نادي الشباب، المدافع المغربي رومان سايس وزميله البرازيلي إياغو سانتوس، إضافة إلى البوسني إبراهيم سيهيتش حارس الخليج، والمغربي جواد ياميق مدافع الوحدة.
كما ضمت التشكيلة المثالية لاعب وسط التعاون المتألق هذا الموسم، البرازيلي ألفارو ميدران، والغامبي أسان سيساي مهاجم ضمك، والظهير الأيسر السعودي للفتح، فهد الحربي.
يذكر أن نادي الهلال يتصدر بطولة دوري روشن، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب الوصافة، ويأتي النصر ثالثا برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والأهلي، وذلك بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة السعودية.
تشكيلة الجولة 9 المثالية:
- حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).
- خط الدفاع: إياغو سانتوس (الشباب)، رومان سايس (الشباب)، جواد ياميق (الوحدة)، فهد الحربي (الفتح).
- خط الوسط: ألفارو ميدران (التعاون)، سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)، ميشيل ديلغادو (الهلال).
- خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، أسان سيساي (ضمك).
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.