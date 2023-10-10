الهلال يسيطر على التشكيلة المثالية للجولة التاسعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر نادي الهلال على التشكيلة المثالية للجولة التاسعة في بطولة الدوري السعودي «دوري روشن» لموسم 2023-24، حسب ما نشره الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا).

وأوضح حساب دوري روشن أن التشكيلة المثالية للجولة الـ9 ضمت 4 لاعبين من الهلال، هم البرازيلي ميشيل ديلغادو، وألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بالإضافة إلى الجناح الدولي السعودي سالم الدوسري.

وجاء في التشكيلة أيضا ثنائي نادي الشباب، المدافع المغربي رومان سايس وزميله البرازيلي إياغو سانتوس، إضافة إلى البوسني إبراهيم سيهيتش حارس الخليج، والمغربي جواد ياميق مدافع الوحدة.

كما ضمت التشكيلة المثالية لاعب وسط التعاون المتألق هذا الموسم، البرازيلي ألفارو ميدران، والغامبي أسان سيساي مهاجم ضمك، والظهير الأيسر السعودي للفتح، فهد الحربي.

يذكر أن نادي الهلال يتصدر بطولة دوري روشن، برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن التعاون صاحب الوصافة، ويأتي النصر ثالثا برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد والأهلي، وذلك بعد مرور 9 جولات من عمر المسابقة السعودية.

تشكيلة الجولة 9 المثالية: