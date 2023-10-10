شكرا لقرائتكم خبر ختام دوري الفروسية لقفز الحواجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق الفارس اليمني أحمد بن عفيف، على الخيل إيكليبس دو لينارد، المركز الأول في منافسات شوط المبتدئين (2)، الذي شارك فيه 19 فارسا وفارسة.
فيما جاء المركز الثاني من نصيب الفارس ريان الشهري على الخيل ديزريت روزي.
وحقق المركز الثالث الفارس حسان الغامدي على الخيل بيركين هوفس تشيكر.
وفي المنافسات الصغيرة، حقق الفارس العراقي زايد نجفي المركز الأول على الخيل اسغان ام، وحصل الفارس حسام أبو جبل على المركز الثاني على الخيل فيفا، في حين حصل الفارس فيصل الحازمي على المركز الثالث على الخيل جمب اسبيشل.
وفي جولة المنافسات الكبيرة، تُوّج الفارس فيصل بكسري بالمركز الأول على الخيل جامر، وحصل الفارس وليد الغامدي على المركز الثاني على الخيل كاسينو.
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