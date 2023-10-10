المملكة تحتضن بطولة أمريكا لليخوت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد مدينة جدة عروس البحر الأحمر الساحرة لاستضافة الحدث الأهم عالميا في مجال الرياضات البحرية، «إحدى مباريات كأس أمريكا الـ37»، الذي يجمع نخبة من بحاري العالم، في وقت لاحق من هذا العام، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، حيث يعد هذا السباق الطريق للحدث الرئيسي في برشلونة في 2024. أقدم كأس رياضي في العالم

سيأتي السباق التمهيدي الثاني لكأس أمريكا، الذي يعد أقدم كأس رياضي في العالم ويعود تاريخه إلى عام 1851، إلى الشرق الأوسط، بفضل وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، في نادي ومارينا جدة لليخوت، وهو منشأة حديثة على البحر الأحمر أثبتت بالفعل قدرتها على استضافة أحداث عالمية المستوى، بعد أن استضافت سباق الجائزة الكبرى السعودي منذ نسخته الأولى في 2021، والذي يأتي متمشيا مع جهود الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

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