قطر تطرح تذاكر أمم آسيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح منظمو بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 في قطر تذاكر المباريات اعتبارا من اليوم، مشيرين إلى أن البطولة ستقام في 9 ملاعب، بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022.

وقال المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة حسن الكواري في مؤتمر صحفي عقد أمس «مع تبقي أقل من 100 يوم (على انطلاق البطولة) نود أن نعلن من خلال مؤتمرنا الصحفي عن انطلاق بيع تذاكر كأس آسيا اعتبارا من الغد».

وأشار الكواري إلى أن التذاكر ستكون متاحة الكترونيا فقط عبر المنصات الالكترونية وأنها ستطرح على مراحل بفئات سعرية مختلفة تبدأ من 25 ريال (6.87 دولارات).

وتقام البطولة في الفترة بين 12 يناير والعاشر من فبراير المقبل بمشاركة 24 فريقا في أول حدث كروي كبير تستضيفه قطر منذ تنظيم كأس العالم 2022 الذي فازت به الأرجنتين.

وأضاف الكواري أن البطولة ستقام على 9 ملاعب استضاف 7 منها مباريات كأس العالم، مشيرا إلى أن ذلك «سيضيف زخما كبيرا للبطولة».

وقال «إن حفل الافتتاح سيقام على ملعب لوسيل، الذي استضاف 10 مباريات بكأس العالم بينها النهائي، «لما يحمله من معان كبيرة لنا وإرث تاريخي».

وستشهد كأس آسيا قطر 2023 مشاركة منتخبات مثل طاجيكستان لأول مرة في البطولة، وعودة منتخبات أخرى مثل هونغ كونغ بعد غياب دام 68 عاما.

وسيتطلع عمالقة القارة مثل والسعودية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى تعزيز مسيرة نجاحهم بعد مونديال قطر 2022، حيث تمكنت المنتخبات الأربعة من التأهل من دور المجموعات.

أما على المستوى الإقليمي، فمن المؤكد أن الأبطال السابقين الذين تمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في دورات سابقة، بمن فيهم العراق وإيران، سيجذبون حشودًا كبيرة في أثناء تنافسهم لرفع الكأس مرة أخرى.

ويحمل المنتخب القطري لقب آخر نسخة من كأس آسيا «الإمارات 2019»؛ بفوزه في نهائي البطولة آنذاك على منتخب اليابان بنتيجة 3-1.