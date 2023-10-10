الامارات | 60 ميدالية حصاد الإمارات في الدورات الآسيوية.. ونسخة هانغتشو «الأفضل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق وفد الإمارات المشارك في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية التي اختتمت أخيراً في هانغتشو الصينية بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، إنجازاً تاريخياً بعدما أنهى مشاركته محققاً الحصاد الأفضل في تاريخ مشاركاته في النسخ السابقة بحصوله على 20 ميدالية ملونة، ليرفع رصيد الدولة إلى 60 ميدالية بإجمالي مشاركاته في ثماني نسخ بتاريخ الدورة.

وشهدت «آسياد هانغتشو» مشاركة بعثة الإمارات في 20 رياضة فردية وجماعية، محققة الحصاد الأكبر في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية برصيد 20 ميدالية ملونة بواقع خمس ذهبيات وخمس فضيات و10 برونزيات وبفارق ست ميداليات عن النسخة الماضية بجاكرتا عام 2018. وجاء الإنجاز التاريخي عبر خمس رياضات هي: الجوجيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه لتحتل الإمارات المركز الثالث عربياً بجدول الترتيب العام لدورة الألعاب الآسيوية والمركز الـ16 آسيوياً. وتعد النسخة الـ19 من الألعاب الآسيوية من أكبر النسخ عبر تاريخ الدورة بعدما شهدت مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، شاركوا في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و481 مسابقة تقام منافساتها على 54 منشأة رياضية بمشاركة 50 ألف متطوع و12 ألف إعلامي.

وشاركت الإمارات ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية بـ140 رياضياً، بواقع 102 رياضي و38 رياضية، يشاركون في 20 لعبة فردية وجماعية هي الرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، والقوس والسهم، والجودو، والتايكواندو، والكاراتيه، والجوجيتسو، والمبارزة، والملاكمة، وكرة السلة، والرجبي، والشراع، والتجديف، والشطرنج، والغولف، والرياضات الإلكترونية، والترايثلون. وكانت أول مشاركة للإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في النسخة الثامنة عام 1978 في بانكوك، في المقابل لم تغب عن منصات التتويج منذ النسخة الـ12 في اليابان «هيروشيما 1994».

وعلى مدار سبع دورات متتالية، منذ النسخة الـ12 وحتى النسخة الـ18 في جاكرتا 2018، حصدت رياضة الإمارات 40 ميدالية ملونة (سبع ذهبيات و16 فضية و17 برونزية). وكانت البداية في هيروشيما 1994، بأربع ميداليات (فضية واحدة وثلاث برونزيات)، وفي بانكوك 1998، حصلت على ميدالية برونزية واحدة، وفي بوسان 2002 حققت ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية). وفي الدوحة 2006، حققت الإمارات 10 ميداليات بواقع (ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، وفي جوانزو 2010 جمعت خمس ميداليات (أربع فضيات وبرونزية)، وفي إنشيون 2014 حققت أربع ميداليات بواقع (ذهبية واحدة وثلاث برونزيات).

وكانت ذروة إنجاز الإمارات في نسخة 2018 في جاكرتا عندما حصدت 13 ميدالية (ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وخمس برونزيات)، قبل أن تحقق الإمارات إنجازاً تاريخياً بتسجيل رقم جديد في نسخة هانغتشو.

آسياد هانغتشو

الدولة المضيفة: الصين.

رقم الدورة: 19.

عدد الدول: 45.

تاريخ الدورة: 23 سبتمبر – 8 أكتوبر.

الحصاد التاريخي

1987 – صفر.

1982 – صفر.

1990 – صفر.

1994 – 4.

1998 – 1.

2002 – 3.

2006 – 10.

2010 – 5.

2014 – 4.

2018 – 13.

2023 – 20.

حصاد الإمارات في هانغتشو

5 ذهبيات

عمر ماجومدوماروف (الجودو).

خالد الشحي (الجوجيتسو).

فيصل الكتبي (الجوجيتسو).

أسماء الحوسني (الجوجيتسو).

شمة الكلباني (الجوجيتسو).

5 فضيات

عمر الجنيبي (الفروسية).

بشيرلت خرولودوي (الجودو).

خالد البلوشي (الجوجيتسو).

محمد السويدي (الجوجيتسو).

بلقيس عبدالله (الجوجيتسو).

10 برونزيات

أحمد المنصوري (الدراجات).

عبدالله المري (الفروسية).

منتخب الفروسية.

ظفار كوستويف (الجودو).

بايانمونخ نيرماندانخ (الجودو).

أرام غريغوريان (الجودو).

مهدي العولقي (الجوجيتسو).

شمسة العامري (الجوجيتسو).

سعيد الكبيسي (الجوجيتسو).

حوراء العجمي (الكاراتيه).

المطوع: محطة مهمة في أجندة الحركة الأولمبية

قال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع في تصريحات صحافية: «إن الروح العالية للرياضيين وتكاتف الوفد بالكامل وحرصه على إعلاء راية الوطن وخدمة رياضة الإمارات من أهم العوامل التي حققت الإنجازات المشرفة». وأضاف أن «الدورة الآسيوية محطة مهمة في أجندة الحركة الأولمبية، لما تمثله من قيمة كبيرة للعديد من الرياضات، التي سيتأهل رياضيوها إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024». وتابع: «ما تشهده الحركة الأولمبية الوطنية يأتي من منطلق الدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وإيمانه بدور الرياضة في تقدم المجتمعات».

فارس المطوع. من المصدر