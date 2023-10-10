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الأهلي يُقصي الاتحاد السكندري ويتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للسلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 والتأهل لنصف نهائي البطولة العربية للأندية المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ البداية، حيث تقدم النادي الأهلي الفترة الأولى بنتيجة 18-17 ثم الفترة الثانية 43-35.

وواصل النادي الأهلي تفوقه في الفترة الثالثة بنتيجة 60-54 والفترة الرابعة والأخيرة 82-77.

قائمة لاعبين الأهلي في البطولة العربية للسلة:

"سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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