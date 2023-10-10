فانتازي.. هل من الضروري امتلاك هالاند؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

ناقش كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي احتمالية نجاح خطة عدم امتلاك إيرلينج هالاند، والعواقب التي يمكن أن تنتج عن ذلك.

تم تعيين سون هيونج مين (9.4 مليون جنيه إسترليني) "كابتن" للجولة الثامنة من قبل 1.7 مليون لاعب، ويُظهر ذلك أن عددا من مدربي فانتازي قرروا عدم الاعتماد على هالاند الذي تم وضع شارة الكابتن عليه من 5.2 مليون لاعب في نفس الأسبوع.

عودة هالاند بنقطتين في هزيمة مانشستر سيتي 1-0 أمام أرسنال تركته برصيد 55 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط بعد كل من محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني) وأولي واتكينز (8.1 مليون جنيه إسترليني).

وتم تقييم اللاعب النرويجي مقارنةً بموسم 2022/23، عندما كان اللاعب الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 272 نقطة، والفائز بالحذاء الذهبي برصيد 36 هدفًا، حيث قام هالاند بتحسين تهديده الهجومي هذا الموسم.

ويبلغ متوسط تسديداته هذا الموسم 4 تسديدات داخل منطقة الجزاء بالمباراة الواحدة، مقارنة بـ 3.3 في موسم 2022/23، في حين أن تسديداته على المرمى وفرصه الخطيرة لكل مباراة ارتفعت أيضًا. وفقا لموقع الدوري الإنجليزي

وعلى الرغم أن معدل استغلال الفرص انخفض من 29.5% الموسم الماضي إلى 25% الموسم الحالي، إلا أن النرويجي لا يزال يحصل على الكثير من الفرص.

ويؤكد السجل التهديفي لهالاند إمكانية العودة إلى أفضل حالاته في أي وقت، حيث سجل 28.6% من تسديداته في آخر ثلاث مواسم لعبها مع بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي، وخاصة عندما يعود كيفن دي بروين من الإصابة.

في المراحل الأولى من موسم 2023/24، كان امتلاك هالاند وتعيينه كابتن للفريق قرارًا سهلاً للغاية بالنسبة لملايين اللاعبين.

ومع ذلك، يدري جميع مدربي فانتازي أن محمد صلاح وسون وواتكينز وبوكايو ساكا أثبتوا أنفسهم كبدائل قوية لشارة الكابتن.

وأخفق كل من صلاح وواتكينز وساكا في جولة واحدة فقط هذا الموسم وتفوقوا جميعًا على هالاند، بمعدل 7.3 نقطة في المباراة الواحدة أمام 6.8 نقطة للمهاجم النرويجي.

وفي هذه الأثناء، بلغ متوسط معدل سون 9.2 نقطة في المباراة منذ أن تم نقله إلى مركز المهاجم بالجولة الرابعة بواسطة أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام.

في النهاية، ستستمر ملكية هالاند الضخمة في فانتازي، وحال عدم امتلاكه وتحقيقه الكثير من النقاط، سينتج عن ذلك تراجع كبير للمدربين في ترتيب دورياتهم.

ولكن مع مرور ثمانية أسابيع من الموسم، ظهر أيضًا لاعبين مثل صلاح وسون وساكا وواتكينز وكيران تريبير كاختيارات قوية جدا.

ويشير أدائهم حتى الآن إلى أن إعادة استثمار أموال هالاند وبناء فريق أكثر تكاملا في جميع المراكز، من الممكن أن لا يكون محفوفًا بالمخاطر كما كان يخشى الكثيرون في الأسابيع السابقة.