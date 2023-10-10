منتخب مصر يخوض مرانه الأول بالإمارات استعدادا لمواجهتي زامبيا والجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - خاض المنتخب الوطني المصري، مرانه الأول باستاد طحنون بن زايد في مدينة العين الإماراتية عقب وصول البعثة بساعات قليلة.

وجاء مران المنتخب خفيفا، واكتفى اللاعبون الذين خاضوا مباريات أمس في بطولة الدوري المصري بتدريبات بالجري، كما شهد المران بعض الجمل الفنية و تقسيمة في نهاية التدريب.

وحرص عامر حسين عضو إتحاد الكرة و رئيس البعثة، وحازم إمام المشرف على منتخب مصر، على الظهور في المران من أجل مؤازرة اللاعبين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي، زامبيا والجزائر المقرر لهما يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.