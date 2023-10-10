أوليفييه جيرو أفضل حارس.. الدوري الإيطالي يعلن أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإيطالي على منصة "X" توتير سابقا، أفضل 11 لاعبا في الأسبوع الثامن، وضمت التشكيل أوليفييه جيرو لاعب الميلان بعد مشاركته كحارس مرمى بعد طرد الحارس الأساسي مايك ماينان.

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعبا في الدوري الإيطالي بالجولة الثامنة كالآتي:

حراسة المرمى: أوليفييه جيرو

خط الدفاع: سبينازولا، مونتيريسي، فيديريكو جاتي.

خط الوسط: بونافنتورا، باريديس، فيتشينو، رانيير.

خط الهجوم: ماتياس سولي، لوكاكو، كاستيلانوس.

جدير بالذكر، يستأنف الدوري الإيطالي يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري، عقب التوقف الدولي الذي سيدوم 12 يوما، بمباراة نابولي ضد فيرونا.