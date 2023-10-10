شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ رحلة الاستعداد لمواجهة البلدية والعشرى يصحح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد زعيم الثغر لمباراة بلدية المحلة، ضمن الجولة الرابعة بمسابقة دوري نايل، والتي يأمل فيها الاتحاد في العودة لسكة الانتصارات وتحسين موقعه في جدول الترتيب.
كان طارق العشري، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، منح لاعبيه راحة من المران لمدة 48 ساعة، بعد التعادل مع الجونة بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة بالدوري.
ويسعى طارق العشري، المدير الفني لزعيم الثغر، لتصحيح أخطاء المباريات الماضية، وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة توقف الدوري، بعدما جمع الاتحاد 4 نقاط من فوز على سيراميكا وهزيمة من الإسماعيلي وتعادل مع الجونة.
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