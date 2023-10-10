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شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر بطل المصارعة يخضع لجلسات الفوطة النارية استعدادا لبطولة العالم للرواد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وعاد كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة، للمشاركة فى البطولات مرة أخرى، حيث يشارك "جابر" فى منافسات بطولة العالم للرواد باليونان فى الفترة من 17 - 22 أكتوبر 2023، ويستعد للبطولة بالتدريب مع منتخب الناشئين الذى يستعد للمشاركة ببطولة العالم تحت 23 سنة.
"جابر" من مواليد 1 سبتمبر 1979 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الرياضي كلاعب جمباز قبل أن يتحول إلى المصارعة الرومانية.
وتلقى "جابر" عدة عروض للتجنيس، لكنه رفض حبا فى مصر وتمسكه برفع علمها فى المحافل الدولية.
مع نهاية مسيرته مع المصارعة الرومانية، بعد عدم مشاركته بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 اتجه إلى عالم الفن، وظهر في عدة أعمال.
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