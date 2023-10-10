شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى ثامن جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم، الثلاثاء، دورى محترفى رجال كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 بالجولة الثامنة على صعيد 8 لقاءات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: الترسانة مع الأهلى والجزيرة مع الأوليمبى والبنك الأهلى مع أصحاب الجياد وسبورتنج مع الشمس و هليوبوليس مع سموحة و طلائع الجيش مع العبور و الطيران مع المعادى و الزمالك مع الزهور .

وشهد دورى المحترفين فترة توقف بسبب مشاركة الأهلى فى البطولة الأفريقية للأندية بالكونغو برازافيل فى الفترة من 28 سبتمبر و حتى 7 أكتوبر الجارى .

ويتصدر فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 برصيد 21 نقطة، محققا العلامة الكاملة فى 7 جولات.

بينما جاء البنك الأهلى فى المرتبة الثانية برصيد 19 نقطة، يليه الزمالك برصيد 17 نقطة فى المركر الثالث.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.