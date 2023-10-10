شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتفق على خوض 4 وديات خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي زد، أن فريقه ينوى خوض 3 أو 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري، لظروف مشاركة منتخب مصر فى مباراتيه أمام زامبيا والجزائر في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر الجارى.

وقال صلاح الدين، إن الجهاز الفني لم يحدد الفرق التى سيواجهها في المباريات الودية، ولكنه يفكر بين خوض مباريات مع فرق الدوري الممتاز وبعضها مع فرق دوري المحترفين، وهو ما سيتحدد خلال الساعات القادمة.

واستأنف فريق زد تدريباته الجماعية أمس، الاثنين، بعد حصول اللاعبين على 3 أيام راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد بلدية المحلة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق زد الفوز في مباراتين على الإسماعيلي والجونة وتعادل مع بلدية المحلة، ويملك في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري.