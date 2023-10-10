شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة بالتدريب على ملعب الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، على ملعب نادي الترسانة، بعدما تم نقل الملعب بسبب تجهيز ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة للانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 من الشهر الجارى.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء السبت الماضي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.