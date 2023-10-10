الامارات | إعارة ميسي إلى الدوري السعودي في يناير.. إنتر ميامي لا يمانع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد إلى دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي مجدداً.

وذكرت الصحيفة أن بعدما أصبحت العودة إلى برشلونة غير محتملة على نحو متزايد، ولكن رغم ذلك ميسي قد يغادر إنتر ميامي على سبيل الإعارة في يناير المقبل.

وأضافت: "سيغيب فريق ديفيد بيكهام في الدوري الأمريكي لكرة القدم عن التصفيات، ومن المقرر أن يغيب ميسي لعدة أشهر عن الدوري المحلي بمجرد انتهاء الموسم العادي في نهاية أكتوبر الحالي".

وتابعت: "مسألة أن الأرجنتيني سيغيب عن اللعب في الدوري الأمريكي لمدة تصل إلى أربعة أشهر أثارت شائعات مثيرة عن عودته على سبيل الإعارة إلى برشلونة في يناير (كانون الثاني)، مع احتمال أن يسير على خطى بيكهام وتييري هنري اللذين عادا مؤقتاً إلى أوروبا خلال فترة تواجدهما في الولايات المتحدة".

وواصلت: "مع ذلك تأكد بشكل كبير أن "البلوغرانا" لم يمنح أي اعتبار لاحتمال إعادة اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً، والأمر نفسه من جانب أفضل لاعب في العالم 7 مرات لا يفكر في العودة إلى كاتالونيا".

في المقابل برز مجدداً رغبة الأندية السعودية في كسب خدمات أسطورة الأرجنتين عن طريق استعارته لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

واختتمت: انتقال ميسي لن يكون مفاجئًا على الإطلاق، خاصة أنه هو سفير للمملكة العربية السعودية ويقوم بانتظام بالإعلان عن الدولة الخليجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن جهته إنتر ميامي سيكون منفتحاً على منح ميسي رغبته إذا رغب في الخروج على سبيل الإعارة. لذا، إذا أصر الأرجنتيني على الانضمام إلى الجانب السعودي في الشتاء".