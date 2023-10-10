شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس خوض مباراة ودية فى فترة التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع معاونيه، خوض مباراة ودية أو أكثر خلال فترة توقف الدوري بعد استئناف التدريبات الجماعية بدءاً من السبت المقبل، من أجل تجهيز لاعبيه للمنافسات القادمة بعد انتهاء الأجندة الدولية، للحفاظ على حساسية المباريات التي وصل إليها اللاعبون قبل فترة التوقف الدولي.

ويبحث كولر مع أعضاء جهازه المعاون إمكانية خوض مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز، أو مع فرق الناشئين كما هو معتاد، والتي يطبقها فور كل مباراة رسمية، من أجل تجهيز اللاعبين الاحتياطيين ، ومنحهم نفس الحمل البدني الذي يحصل عليه اللاعبين الأساسيين والدوليين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام 20 أكتوبر الجاري، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

يذكر أنه فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).