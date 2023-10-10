شكرا لقرائتكم خبر عن النني ومصطفى محمد ينضمان لمنتخب مصر بمعسكر الإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين يومي 12 و16 أكتوبر الجارى.
ووصلت أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى العين الإماراتية استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالعين.
ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.
وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى:
محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.
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