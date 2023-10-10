شكرا لقرائتكم خبر عن النني ومصطفى محمد ينضمان لمنتخب مصر بمعسكر الإمارات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد النني لاعب أرسنال الانجليزي، ومصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين يومي 12 و16 أكتوبر الجارى.

ووصلت أمس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى العين الإماراتية استعدادا لخوض وديتين أمام زامبيا والجزائر يومى 12 و 16 أكتوبر الجاري باستاد هزاع بن زايد بالعين.

ويرافق بعثة منتخب مصر إلى الإمارات عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب. ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.