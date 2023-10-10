شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يطمئن على تطورات تأهيل أحمد سامى مع المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الدكتور مصطفى المنيرى، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، مع الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر الأول، لمتابعة تطورات إصابة أحمد سامى مدافع الفريق السماوى.

وخرج ساميّ مصابا فى الشوط الثاني للقاء إنبي فى الجولة الثالثة بالدوري، وشارك بدلا منه المدافع محمود مرعي، أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب عبارة عن جذع في أربطة الكاحل تعرض له خلال الشوط الثاني من المباراة التى انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا اللاعب أحمد سامى مع بعثة الفريق التى وصلت إلى الإمارات لمواجهة زامبيا و الجزائر وديا، على أن يخضع اللاعب لبعض الفحوصات تحت إشراف طبيب المنتخب والعمل على تجهيزه.

ويرغب طبيب بيراميدز فى الاطلاع على تطورات إصابة أحمد سامى وعملية التأهيل التى سيخضع لها، حتى يتمكن من إعداد تقرير مفصل عن الحالة وتسليمه للجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.