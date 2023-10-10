شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات دور الـ16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها فيلادلفيا حتى 15 أكتوبر الجارى، وتستمر المنافسات حتى الساعات الأولى من صباح غداً الأربعاء.

وكان 14 لاعباً مصرياً قد نجحوا في التأهل لدور الـ 16 بواقع، 8 سيدات و6 رجال وهم: علي فرج، علي أبو العنين، يوسف سليمان، طارق مؤمن، يوسف إبراهيم، مازن هشام.

ومن السيدات: هانيا الحمامي، نور الشربيني، أمينة عرفي، زينة ميكوي، نور الطيب، سلمى هاني، روان العربي، ندى عباس.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ مازن هشام والألماني رفائيل كاندرا

ـ يوسف إبراهيم والنيوزيلندي بول كولر

ـ نور الشربيني وندى عباس

ـ روان العربي والانجليزية جورجينا كيندي

ـ سلمى هاني والأمريكية أوليفيا فيتشر

ـ نور الطيب والانجليزية لوسي بيكروفت

ويغيب عن هذه البطولة كل من، البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً للسيدات بسبب إصابة القدم، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي بسبب عقوبة الإيقاف التي تعرض لها.